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Повышение статуса СВМДА выведет взаимодействие государств-членов на новый уровень - Президент
13 Октября 2022, 11:06

Повышение статуса СВМДА выведет взаимодействие государств-членов на новый уровень - Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана на саммите СВМДА, обращаясь к главам государств, заявил, что страны переходят на новый этап институционального развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Зрелость и эффективность СВМДА как региональной платформы политического диалога служит отправной точкой для ее дальнейшей трансформации. Государства-члены неоднократно обсуждали этот вопрос и согласны с тем, что СВМДА уже функционирует де-факто как организация», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время VI саммита в Астане.

«Хочу подчеркнуть, что мы не создаем новую организацию, а переходим на новый этап институционального развития. Повышение статуса Совещания укрепит возросшую роль Азии в мировых делах и выведет взаимодействие государств-членов на новый уровень», - заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что все принимаемые шаги будут способствовать активизации сотрудничества и развития на азиатском континенте, а также позволят укрепить потенциал в противодействии вызовам и угрозам в стремительно меняющемся мире.

Сегодня в Астане проходит VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В саммите принимают участие главы государств 11 стран.


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