Повышать правовую культуру казахстанцев призвал Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость повышения правовой культуры граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следует последовательно повышать правовую культуру людей, культивировать в общественном сознании созидательные ценности. Каждый гражданин должен оценивать свои слова и действия с точки зрения закона, четко понимать правовые последствия своих поступков. «Плюрализму – да, радикализму – нет» – этот принцип остается незыблем», - сказал Касым-Жомарт Токаев на сессии АНК.

По словам Президента, в нашем информационном пространстве и общественном поле должна царить атмосфера дружбы и согласия, конструктивного диалога и созидательного взаимодействия.

«Для Казахстана это не вымышленные вещи и искусственные категории. Это наша история, наше настоящее и наше будущее. У нас имеются абсолютно убедительные примеры, подчеркивающие единство нашей нации, дружбу, толерантность и патриотизм граждан. Отрадно, что Ассамблея и ее члены все активнее продвигают идеи мира и согласия в социальных сетях, оперативно реагируют на провокации, защищая наше единство», - добавил Глава государства.