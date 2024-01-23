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    01:16, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Повторные подземные толчки почувствовали алматинцы

    Землетрясение
    Фото: Anadolu Agency

    В Алматы произошли повторные толчки после землетрясения. В ДЧС города призвали жителей сохранять спокойствие, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Уважаемые жители Алматы! В 00:42 институтом сейсмологии МЧС РК зафиксированы повторные подземные толчки небольшой магнитудой 2-3 баллов. Просим вас соблюдать спокойствие, всем находиться в безопасных местах, то есть на улице, вдали от здания и сооружения. На данный момент сведений о разрешении зданий и сооружении по городу Алматы в кризисный центр 112 не поступало. Жертв и пострадавших нет, — обратились к жителям в ДЧС.

    В свою очередь, полиция Алматы приняла меры по обеспечению порядка в городе, нарушений общественного порядка не зарегистрировано.

    — Было увеличено количество патрульной полиции, и организованы патрули участковых инспекторов по жилым районам. Для обеспечения проезда транспорта и предотвращения пробок инспекторы патрульной полиции перешли на ручное регулирование движения. Кроме того, полиция Алматы призывает граждан закрывать двери своих домов. Будьте терпеливы и доверяйте только официальным источникам информации, — сообщили в полиции.

    Напомним, сильное землетрясение магнитудой MPV 6,7 произошло в Алматы. Подземные толчки продолжались несколько минут. Многие жители города поспешно покинули свои дома. Стоит отметить, что землетрясение ощущалось также в области Жетысу.

     

    Теги:
    ДЧС Землетрясение Алматы Регионы Казахстана Общество Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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