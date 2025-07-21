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    20:14, 20 Июль 2025 | GMT +5

    Поворот на кольце — без штрафов: как включать поворотники по правилам

    Полиция дала официальное разъяснение, какой указатель поворота необходимо включать водителям при въезде на кольцевую дорогу согласно требованиям законодательства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Өскемендегі айналма жол
    Фото: yk-news.kz

    В Усть-Каменогорске насчитывается несколько кольцевых развязок. Одна из них — кольцо, ведущее к мосту через Иртыш, — считается одним из аварийно-опасных участков: здесь довольно часто происходят дорожно-транспортные происшествия.

    Основная причина — путаница среди водителей: многие не знают, какой поворотник нужно включать при въезде на кольцо. Кто-то включает правый, кто-то — левый, и единообразия в действиях нет. Это, в свою очередь, серьезно повышает вероятность аварий.

    В связи с этим корреспондент агентства Kazinform направил официальный запрос в департамент полиции Восточно-Казахстанской области, чтобы получить точный и обоснованный ответ на этот вопрос.

    — Согласно Правилам дорожного движения, при въезде на перекресток с круговым движением и при выезде с него водитель обязан включать правый указатель поворота, — пояснили в пресс-службе департамента.

    Таким образом, при въезде на кольцевую развязку водитель должен включать правый поворотник. Далее в процессе движения по кольцу он должен включить левый поворотник. А при выезде с кольца водитель вновь обязан включить правый поворотник.

    Напомним, ранее мы писали о том, имеют ли полицейские право использовать чужой личный автомобиль.

    Теги:
    Дороги ВКО Восточно-Казахстанская область Регионы Транспорт ПДД
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
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