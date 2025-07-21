Поворот на кольце — без штрафов: как включать поворотники по правилам

В Усть-Каменогорске насчитывается несколько кольцевых развязок. Одна из них — кольцо, ведущее к мосту через Иртыш, — считается одним из аварийно-опасных участков: здесь довольно часто происходят дорожно-транспортные происшествия.

Основная причина — путаница среди водителей: многие не знают, какой поворотник нужно включать при въезде на кольцо. Кто-то включает правый, кто-то — левый, и единообразия в действиях нет. Это, в свою очередь, серьезно повышает вероятность аварий.

В связи с этим корреспондент агентства Kazinform направил официальный запрос в департамент полиции Восточно-Казахстанской области, чтобы получить точный и обоснованный ответ на этот вопрос.

— Согласно Правилам дорожного движения, при въезде на перекресток с круговым движением и при выезде с него водитель обязан включать правый указатель поворота, — пояснили в пресс-службе департамента.

Таким образом, при въезде на кольцевую развязку водитель должен включать правый поворотник. Далее в процессе движения по кольцу он должен включить левый поворотник. А при выезде с кольца водитель вновь обязан включить правый поворотник.

Напомним, ранее мы писали о том, имеют ли полицейские право использовать чужой личный автомобиль.