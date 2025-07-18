Частный автомобиль в служебных целях: когда полиция вправе использовать чужое авто

В зарубежных кинофильмах полицейские нередко садятся в первую попавшуюся машину, чтобы догнать преступника. Но можно ли такое представить в реальности? Журналисты Kazinform обратились за разъяснением в департамент полиции Восточно-Казахстанской области.

Как пояснили в ведомстве, сотрудники полиции действительно вправе использовать личный автотранспорт граждан в ряде случаев. Это предусмотрено пунктом 17 части 2 статьи 6 Закона РК «Об органах внутренних дел» от 23 апреля 2014 года.

- Полицейские имеют право управлять личным автотранспортом граждан в следующих случаях: при преследовании подозреваемого, выезде на место происшествия, в условиях чрезвычайного или военного положения, вооружённого конфликта, а также при ликвидации последствий ЧС. Кроме того, сотрудники могут использовать любой транспорт для доставки пострадавших, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, если промедление угрожает жизни или здоровью людей, — сообщили в пресс-службе департамента.

При этом подчёркивается, что автомобили, принадлежащие иностранным дипломатическим представительствам и международным организациям, не подлежат изъятию. А в случае причинения материального ущерба владельцу транспортного средства — убытки компенсируются в полном объёме по порядку, установленному Правительством РК.

Таким образом, полицейские действительно могут остановить машину на улице и использовать её по служебной необходимости. Но только в строго определённых законом ситуациях. Если требования сотрудника полиции обоснованы, гражданин обязан их выполнить.

Ранее сообщалось, что в области Абай начальник отдела полиции лишён должности за нарушение служебной этики.