Нарушение служебной этики: в области Абай начальник отдела полиции лишён должности

Ранее в социальных сетях распространилось видео с камер наблюдения, на котором зафиксировано, как сотрудник полиции с рогаткой бегает за подчиненными. Инцидент вызвал общественный резонанс.

В департаменте полиции области Абай сообщили, что по факту проведено служебное расследование. Выяснилось, что ситуация произошла в рамках тимбилдинга в коллективе, без злого умысла со стороны руководителя. Но даже это обстоятельство не стало смягчающим.

— По результатам дисциплинарной комиссии начальник отдела полиции города Шар Жарминского района Даурен Алжапаров освобождён от занимаемой должности в связи с нарушением норм служебной этики, — говорится в официальном комментарии пресс-службы.

Другие подробности в интересах служебной дисциплины не разглашаются.

Ранее сообщалось, что замакима области Абай освобожден от должности.