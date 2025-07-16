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    16:52, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Нарушение служебной этики: в области Абай начальник отдела полиции лишён должности

    В городе Шар Жарминского района в области Абай завершено служебное расследование в отношении начальника районного отдела полиции, который из рогатки стрелял в подчиненных, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Нарушение служебной этики: в области Абай начальник отдела полиции лишён должности
    Кадр из видео

    Ранее в социальных сетях распространилось видео с камер наблюдения, на котором зафиксировано, как сотрудник полиции с рогаткой бегает за подчиненными. Инцидент вызвал общественный резонанс.

    В департаменте полиции области Абай сообщили, что по факту проведено служебное расследование. Выяснилось, что ситуация произошла в рамках тимбилдинга в коллективе, без злого умысла со стороны руководителя. Но даже это обстоятельство не стало смягчающим.

    — По результатам дисциплинарной комиссии начальник отдела полиции города Шар Жарминского района Даурен Алжапаров освобождён от занимаемой должности в связи с нарушением норм служебной этики, — говорится в официальном комментарии пресс-службы.

    Другие подробности в интересах служебной дисциплины не разглашаются.

    Ранее сообщалось, что замакима области Абай освобожден от должности.

     

    Теги:
    МВД РК Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Область Абай Видео
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
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