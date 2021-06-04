Повлияют ли новые правила застройки на стоимость жилья в Алматы, ответил эксперт

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Могут ли подорожать квартиры после введения новых правил застроек в Алматы, ответил председатель правления Союза строительной отрасли РК Ералы Сауранбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас прогнозировать как-либо цены на жилье сложно. На это влияет множество факторов. В целом, рынок у нас очень конкурентный, я считаю, что каких-либо изменений в ту или иную сторону, ущемляющих интересы покупателей, не будет», - ответил Е. Сауранбаев в ходе брифинга в РСК Алматы.

Он отметил, что по новым правилам застройки здания жилого и нежилого назначения будут расположены от красных линий магистральных улиц города не менее 6 метров, дорог местного значения не менее 3 метров. Данное решение улучшает общую безопасность и дает возможность дополнительного озеленения площадей.

«Обязательные условия застройки предусматривают комплексный охват социальной инфраструктурой. Детские сады, школы, поликлиники, участковые пункты полиции будут предусмотрены на этапе проектирования. Социальные объекты должны находиться в шаговой доступности», - сказал спикер.

В продолжение он рассказал об архитектурных требованиях. К примеру, в новых правилах указано, что фасады зданий и сооружений на территории города должны отражать отличительные эстетические характеристики качества города.

«Расположение окон и витрин на фасаде, их габариты, внешний вид, включая цветовое решение, должны соответствовать технической документации здания. Входные группы должны отвечать требованиям проектной документации с учетом обеспечения надежности и безопасности конструкций», - сообщил Е. Сауранбаев.

Председатель правления Союза строительной отрасли РК отметил, что новые правила застройки позволяют прийти к консенсусу между горожанами, акиматом и застройщиками.

Ранее руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов презентовал новые правила застройки.