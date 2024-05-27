Повлияли ли паводки на рынок жилья – мнение эксперта
Повлияли ли паводки на рынок недвижимости? Своим мнением на этот счет поделилась советник президента Объединенной ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Пока никаких предпосылок для изменений не было замечено. Важно понимать, что основная доля сделок происходит в городах-миллионниках, и цены в этих городах совсем не сравнимы с ценами в тех городах и населенных пунктах, которых коснулось стихийное бедствие. Более того, я считаю, что наводнения, которые лишили людей крыши над головой – это большая беда, и она не способствовала улучшению их материальной ситуации для покупки объектов в других регионах, - сказала Нина Лукьяненко в беседе с корреспондентом агентства.
Вместе с тем эксперт дала совет тем, кто планирует покупку жилья.
- Внимательно следить за объектами и предложениями. Надо смотреть и наблюдать за снижением, если планируется покупка на вторичном рынке. Не стесняйтесь торговаться. Очень внимательно знакомьтесь с предложениями застройщиков и не пропускайте акции, - отметила Нина Лукьяненко.
Ранее сообщалось, что Фонд «Қазақстан халқына» направит 16 млрд тенге на строительство домов для пострадавших от паводков.