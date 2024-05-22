Фонд «Қазақстан халқына» направит около 16 млрд тенге на строительство домов для пострадавших от паводков

Общественный фонд «Қазақстан халқына» построит около 700 домов для пострадавших от паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

Председатель общественного фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев сообщил, что фонд выделяет около 16 миллиардов тенге на строительство домов в сельской местности.

— Фонд выделил 10 миллиардов тенге на строительство новых домов тем, кто потерял жилье в результате паводков. Кроме того, мы объявили сбор от бизнеса и населения, дополнительно собрали около шести миллиардов тенге на строительство домов, — сказал он, отвечая на вопросы корреспондента нашего агентства.

По его словам, фонд заключил меморандумы с акиматами шести областей. Это Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Костанайская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.

— Акиматы выбирают проекты и подрядчиков. Мы заключаем трехсторонний договор, то есть фонд, акимат и строительная компания. Мы платим строителям по актам выполненных работ, не платим авансами, — пояснил он.

В целом на средства фонда будут построены около 600 домов, это в среднем по 100 домов в каждом регионе. Дома небольшие, площадью 80 квадратных метров.

— Строительство уже началось в микрорайоне Петропавловска. Через месяц, я думаю, дома уже будут готовы. Мы еще смотрим, чтобы это были места, которые не подвержены угрозе затопления в будущем. Строительство домов также начались в селах Западно-Казахстанской и Костанайской областях, — сказал он.

Он добавил, что в четырех регионах страны дома будут построены в сельской местности, а в Северо-Казахстанской и Атырауской областях — в городах Кульсары и Петропавловске.

— Стоит также отметить, что компания «Казахмыс» через наш фонд профинансировала строительство еще 100 домов в микрорайоне в Петропавловске. Они к нам обратились с просьбой, чтобы мы проконтролировали и обеспечивали по этой же программе. Итого в шести областях мы строим 700 домов, — добавил глава фонда.

Болат Жамишев заявил, что на счета фонда недавно поступил 1 млн евро от Правительства Сербии для строительства домов в регионах, пострадавших от паводков. Также средства выделили и другие иностранные компании.

— В основном в наш фонд поступили деньги от казахстанских бизнесменов. Мы всем объясняли, что мы не единственный фонд, который собирает деньги на помощь пострадавшим от паводков. Мы всех предупреждаем, что есть фонды при акиматах, при Правительстве. Те, кто к нам отправляют деньги, они точно знают, для чего, и что мы занимаемся только строительством домов, — заявил спикер.

Ранее стало известно о том, какие дома построят для пострадавших от паводков казахстанцев.

Также сообщалось, что в городе Кульсары начнётся строительство 150 домов для жителей, пострадавших от паводков. В акимате представили эскиз.

Аким Павлодарской области Асаин Байханов недавно заявил, что пяти семьям в селе Жалаулы, пострадавшим от паводка, сдадут строящиеся дома в июле.

16 мая в село Кумсай Темирского района Актюбинской области прибыли строители и залили фундамент первого дома. Дома будут построены на возвышенности, выбранной с учетом мнения местных жителей.

Кроме того, участки для строительства домов в пострадавших от паводков районах определили в ЗКО.

Также строительство 200 домов начали для пострадавших от паводков в СКО.