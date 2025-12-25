РУ
    06:25, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Повышеное загрязнение воздуха ожидается в трех городах Казахстана

    25 декабря 2025 года ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха в Алматы, Павлодаре и Атырау, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    грязный воздух, НМУ
    Фото: Pexels

    Метеорологические условия в этих трех городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). 

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
    • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;
    • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Напомним, 25 декабря штормовое предупреждение объявили в 15 областях Казахстана.

    Жанар Альжанова
