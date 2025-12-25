06:25, 25 Декабрь 2025 | GMT +5
Повышеное загрязнение воздуха ожидается в трех городах Казахстана
25 декабря 2025 года ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха в Алматы, Павлодаре и Атырау, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Метеорологические условия в этих трех городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:
- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;
- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Напомним, 25 декабря штормовое предупреждение объявили в 15 областях Казахстана.