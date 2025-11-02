РУ
    06:45, 02 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Повышенное загрязнение воздуха ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

    2 ноября благоприятные метеорологические условия (НМУ) ожидаются во всех городах Казахстана, кроме Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    смог в Алматы
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    По данным синоптиков сегодня, 2 ноября, в Алматы ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. 

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

    При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в 14 областях Казахстана — ожидаются туман, заморозки и осадки.

     

    Теги:
    Погода Метеоусловия Казгидромет Экология
    Алина Хан
    Алина Хан
    Автор
