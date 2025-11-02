Туман и заморозки: штормовое предупреждение объявили в 14 областях Казахстана

Ночью и утром на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, днем порывы 25 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре, на востоке области высокая пожарная опасность. В Таразе ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

В Кызылординской области ожидается ветер юго-восточный с переходом западный днем на западе области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром в горных районах Алматинской области ожидается туман.

На западе, севере Акмолинской области ожидается туман.

Ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, в центре области ожидаются заморозки 3 градуса. В Талдыкоргане ночью ожидаются заморозки 3-5 градуса.

Днем на севере, юге, в центре Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на горных перевалах области 15-20 м/с. На юге, западе, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, в центре Актюбинской области ожидается сильный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на юге области порывы 15-18 м/с.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гололед.

Ночью и утром на западе, севере Атырауской области ожидается туман. Ветер северо-западный на востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере, юге Костанайской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере области туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.