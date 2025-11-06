Повышенное загрязнение воздуха ожидается в Алматы и еще двух городах
6 ноября неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) ожидаются в трех городах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По информации синоптиков, 6 ноября НМУ прогнозируются в городах Атырау, Актобе и Алматы.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 12 регионах Казахстана.