Штормовое предупреждение объявили в 12 регионах Казахстана

В Астане прогнозируются временами снег, низовая метель. На дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный, утром и днём порывами 15–20 м/с.

В Акмолинской области прогнозируется снег, на севере, востоке и юге области — низовая метель. На дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный, порывами 15–20 м/с, днём на востоке области местами до 25 м/с. В Кокшетау ожидаются снег, низовая метель. На дорогах прогнозируется гололедица. Ветер юго-западный, порывами 15–20 м/с.

В области Абай ночью на юге и в центре прогнозируются снег, низовая метель, гололёд; днем на западе и севере области — снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром на востоке области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный ночью на юге области, днем на западе, севере и в центре — 15–20 м/с.

В Алматинской области на юге и в горных районах прогнозируется туман. В Алматы ночью и утром ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области на севере, востоке и юге прогнозируются снег, низовая метель, гололёд. Ночью и утром на востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный: ночью на юге, днем на западе, севере и юге области — 15–20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере и востоке прогнозируется туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Жамбылской области на юге и в горных районах прогнозируется туман. Ветер северо-восточный, в горных районах порывами 15–20 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

В области Жетысу в горных районах прогнозируются гололед и туман. Ветер северо-западный, в районе Алакольских озер порывы 15–20 м/с, местами до 23–28 м/с.

В Карагандинской области на западе, севере и востоке прогнозируются снег, днем на севере и востоке — низовая метель. Ветер юго-западный, днем на западе, севере и востоке области — порывами 15–20 м/с. В Караганде утром и днем ожидаются снег, низовая метель. Ветер юго-западный, днём порывами 15–18 м/с.

В Костанайской области на западе, севере и востоке прогнозируются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололёд. Ночью и утром в этих районах ожидается туман. Ветер юго-западный, порывами 15–20 м/с.

В Павлодарской области днем прогнозируется снег, на западе и юге области низовая метель. Ветер юго-западный, днем на западе и юге области порывы15–20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью прогнозируется снег, днем осадки в виде дождя и снега, низовая метель, гололед. На западе области местами туман. Ветер юго-западный 15–20 м/с, на западе и юге области порывами до 25 м/с. В Петропавловске ночью прогнозируется снег, днем дождь, снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15–20 м/с.

В Туркестанской области на юге, западе и в горных районах прогнозируется туман. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестане ночью и утром прогнозируется туман.