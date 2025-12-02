Повышенное загрязнение воздуха ожидается в 12 городах Казахстана
2 декабря в городах Актобе, Уральск, Алматы, Астана, Шымкент, Усть-Каменогорск, Павлодар, Караганда, Жезказган, Балхаш, Темиртау, ночью в городе Костанае ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Метеорологические условия в этих пяти городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха), согласно которому во вторник на северо-западе, севере и в центре страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега, а также ожидается гололед. В Мангистауской области пройдут осадки (преимущественно дождь), днем на западе области прогнозируется сильный дождь. На остальную часть территории РК сохранит свое влияние антициклон, в связи с чем сохранится погода без осадков. По республике прогнозируются туманы, на юго-востоке и востоке страны усиление ветра.
При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:
- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;
- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Напомним, во вторник в 16 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.