    06:48, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Повышенное загрязнение воздуха обещают синоптики в Алматы

    3 ноября благоприятные метеорологические условия ожидаются в большинстве городов Казахстана, кроме Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    смог в Алматы
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    По данным синоптиков, 1 ноября 2025 года в Алматы ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Ранее штормовое предупреждение объявили в 15 регионах Казахстана на 3 ноября - ожидаются дождь, туман и гололед. 

    Алина Хан
    Автор
