Дождь, туман и гололед: штормовое предупреждение объявили в 14 областях Казахстана

В области Абай ожидается ветер южный, юго-западный ночью на западе, в центре области 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, в центре области порывы 23-28 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на юге, в центре Актюбинской области ожидается туман. На востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Атырауской области ожидается временами сильный дождь. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер юго-западный, южный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, юго-востоке области высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20, днем порывы 25 м/с.

Ночью и утром на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, ночью порывы 23-28 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре, на востоке области высокая пожарная опасность.

Ночью и утром в горных районах области Жетісу ожидается туман. Ветер северо-восточный на востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. 01-03 ноября на западе, севере области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на севере Западно-Казахстанской области временами ожидается сильный дождь. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20, на востоке области временами 23-28 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Костанайской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, западный днем на востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, в центре Кызылординской области ожидается туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области высокая пожарная опасность.

На севере, западе Павлодарской области ожидается сильный дождь. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный, ночью на западе, юге области порывы 15-20, днем 15-20 порывы 23-28 м/с.

На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается туман, гололед. Ветер северо-западный 15-20, днем на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с.

Ночью в горных районах Туркестанской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег), туман. Ветер западный, юго-западный ночью на севере, западе, в горных районах области 15-20, на горных перевалах области порывы 23-28 м/с. На юге, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Ұлытау ожидается ветер юго-западный, западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.