Повышенное загрязнение воздуха обещают синоптики в 11 городах Казахстана

По информации синоптиков, 1 декабря НМУ прогнозируются в городах Атырау, Актобе, Уральск, Алматы, Астана, Шымкент, Караганда, Жезказган, Балхаш, Темиртау и Костанай.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее во всех регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение.