Повышенные цены на билеты в музеи вступают в силу во Франции  для неграждан Евросоюза

В ряде крупных французских музеев и памятников теперь будет взиматься более высокая плата за вход с посетителей из-за пределов Европейского союза, в том числе из нашей страны.

Эта дифференцированная ценовая политика представлена как «способ финансирования сохранения культурного наследия» и уже встречает сопротивление со стороны местных профсоюзов, которые отмечают, что подобные меры не имеет аналогов в других странах Европы и Соединенных Штатах.

Так, не европейцам надо будет заплатить 32 евро за посещение Лувра, самого посещаемого музея в мире, что на 45% больше, чем цена входного билета для жителей ЕС. С этого момента вход в Шамбор обойдется им в 31 евро, что на 10 евро больше, чем для жителей европейских стран, а со среды цена билета в Версальский замок для них увеличится на три евро .

По данным министерства культуры Франции, в этом году дифференцированное ценообразование будет применяться и к трем другим местам (Консьержери, Сент-Шапель, посещение Оперы Гарнье).

— Я хочу, чтобы туристы из стран, не входящих в ЕС, платили больше за входной билет, и чтобы эта дополнительная плата шла на финансирование реставрации объектов национального наследия. Французы не должны платить за все сами, — пояснила министр культуры Рашида Дати в конце 2024 года, обосновывая повышение цен.

Бельгийская пресса уточняет, что на самом деле, подобной меры нет в Европе или Соединенных Штатах. В Британском музее в Лондоне — вход бесплатный, в Рейксмузеуме в Амстердаме, в Прадо в Мадриде или в Старой национальной галерее в Берлине к посетителям относятся одинаково независимо от их географического происхождения.

По оценкам министерства культуры, новая ценовая политика позволит Франции получать дополнительно от 20 до 30 млн евро в год, которые будут направлены, в частности, на масштабный проект реконструкции Лувра, инициированный президентом Франции и оцениваемый более чем в миллиард евро.

Напомним, что в октябре 2025 года группа злоумышленников похитила из Лувра дорогостоящие украшения Франции, которые местные эксперты отнесли к историческому наследию страны. О судьбе похищенных драгоценностей не сообщается.