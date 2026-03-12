    18:21, 11 Март 2026 | GMT +5

    Повышение качества образования станет задачей всех госорганов — Аймагамбетов о новой Конституции

    В случае принятия проекта новой Конституции на референдуме, повышением качества образования в Казахстане должны заниматься не только профильные министерства, но и другие государственные органы и акиматы. Об этом заявил депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов, выступая на экспертной платформе «Конституционная реформа и общественный диалог: формируя будущее», передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Асхат Аймагамбетов
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    По его словам, закрепление приоритета развития человеческого капитала в проекте новой Конституции предполагает комплексный подход к образовательной политике.

    — Это еще означает, что качеством образования должны будут заниматься не только Министерство просвещения или Министерство науки и высшего образования. Этим вопросом также должны заниматься все — это приоритет государства. Все исследования показывают, что качество зависит не только и не столько от работы системы образования, а потому должен быть комплексный подход. По новой Конституции это означает, что образованием, человеческим капиталом будут заниматься и другие министерства, и акиматы. Мы всем миром будем повышать качество образования нашего человеческого капитала, — отметил депутат.

    Отметим, что в Преамбуле проекта новой Конституции ценности образования, науки и инноваций определены как ориентир государства.

    Согласно пункту 2 статьи 3 документа, Республика Казахстан признает развитие человеческого капитала, образования, науки, инноваций в качестве стратегического направления деятельности государства.

    Напомним, 12 февраля был опубликован доработанный с учетом предложений граждан и экспертов проект новой Конституции. С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке

    Референдум по новой Конституции пройдет 15 марта 2026 года. 

    Теги:
    Асхат Аймагамбетов Депутаты Конституционная реформа Мажилис
    Адия Абубакир
