Повышение качества образования станет задачей всех госорганов — Аймагамбетов о новой Конституции
В случае принятия проекта новой Конституции на референдуме, повышением качества образования в Казахстане должны заниматься не только профильные министерства, но и другие государственные органы и акиматы. Об этом заявил депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов, выступая на экспертной платформе «Конституционная реформа и общественный диалог: формируя будущее», передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, закрепление приоритета развития человеческого капитала в проекте новой Конституции предполагает комплексный подход к образовательной политике.
— Это еще означает, что качеством образования должны будут заниматься не только Министерство просвещения или Министерство науки и высшего образования. Этим вопросом также должны заниматься все — это приоритет государства. Все исследования показывают, что качество зависит не только и не столько от работы системы образования, а потому должен быть комплексный подход. По новой Конституции это означает, что образованием, человеческим капиталом будут заниматься и другие министерства, и акиматы. Мы всем миром будем повышать качество образования нашего человеческого капитала, — отметил депутат.
Отметим, что в Преамбуле проекта новой Конституции ценности образования, науки и инноваций определены как ориентир государства.
Согласно пункту 2 статьи 3 документа, Республика Казахстан признает развитие человеческого капитала, образования, науки, инноваций в качестве стратегического направления деятельности государства.
Напомним, 12 февраля был опубликован доработанный с учетом предложений граждан и экспертов проект новой Конституции. С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Референдум по новой Конституции пройдет 15 марта 2026 года.