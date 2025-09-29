Повелитель медведей и бизонов работает в зоосаде Бурабай

Кормильщик животных зоосада курорта Бурабай Айтбай Ахметов каждый день начинает с того, что идет на встречу со своими необычными подопечными. Медведица Маша, услышав знакомый голос, бросается к вольеру: она знает, что ее ждет угощение.

Чуть поодаль переступают копытами бизоны. Для туристов это экзотика, для Айтбая — привычный рабочий ритм. Вот уже три года как он трудится кормильщиком животных в зоосаде курорта Бурабай.

— Иногда, конечно, опасаюсь, когда рядом стоит огромный бизон. Но они уже знают меня. Почищу вольер, положу свежего сена, а они чувствуют эту заботу, — делится мужчина.

Привязанность к братьям меньшим у Айтбая появилась еще в детстве. Он вспоминает, как приносил домой бездомных собак и кошек, сооружал для них будки из досок и старых ящиков. Родители не отговаривали сына, а наоборот, поддерживали его инициативы.

Фото: ТОО «Бурабай Даму»

— Наверное, тогда все и началось. Я не мог пройти мимо животного, которому нужна помощь, — вспоминает он.

Позже была армия, где Айтбай служил кинологом. Даже в годы службы он продолжал работать с животными, изучать их повадки, учиться находить с ними общий язык. Вернувшись домой, он завел собственное хозяйство, занимался разведением лошадей.

— Тяга к животным остается. Ты уже наизусть знаешь, как управляться с ними, когда их нужно поить и кормить. Учиться здесь ничему уже не нужно. У каждого животного свой рацион и свои предпочтения, — делится Айтбай.

А когда судьба привела его в зоосад Бурабая, Айтбай понял: это именно то, к чему его влекло всю жизнь. Сегодня под его опекой не только медведи и бизоны, но и яки, пони, архары, пятнистые олени и десятки видов птиц.

Каждое животное, говорит Айтбай Ахметов, имеет свой характер. Одни требуют терпения, другие доверяют с первых минут. Но есть общее правило: отношение человека животные чувствуют сразу. И здесь неважно — дикое оно или домашнее.

— Животные понимают доброту и стараются отвечать тем же. Когда видишь, как они доверяют тебе, забываешь обо всём, — продолжил рассказ Айтбай.

Фото: ТОО «Бурабай Даму»

Он внимательно наблюдает за поведением питомцев, замечает малейшие изменения в их настроении или самочувствии. Ведь именно это определяет их здоровье и благополучие.

— Для меня это не просто работа. Каждый раз, приходя сюда, я отдыхаю душой. Без них я уже не представляю своей жизни, — признается он.

И действительно, для Айтбая зоосад стал вторым домом. Здесь он чувствует себя нужным, ведь знает: именно его забота и внимание позволяют диким животным сохранять доверие к человеку.

Как добавили в пресс-службе ТОО «Бурабай Даму», зоосад курорта Бурабай был основан в 1976 год как «Дом для спасённых животных». Тогда и сегодня сюда привозят тех, кто пострадал от браконьеров или природных явлений.

Чаще всего это птицы, среди которых встречаются и краснокнижные. Ветеринары и сотрудники оказывают им помощь, а по весне, если состояние позволяет, выпускают их на волю. На сегодняшний день в зоосаде обитают 25 видов животных и птиц. Место стало одной из ключевых туристских достопримечательностей Бурабая.

