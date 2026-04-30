Потребление сжиженного нефтяного газа растет в ЗКО

В Западно-Казахстанской области действует 111 автогазозаправочных станций, из них 52 расположены в Уральске и 59 — в районах, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ ЗКО Мурат Конысбаев, в последние годы инфраструктура системно расширяется. Так, в 2023 году в регионе насчитывалось 99 АГЗС, в 2024 году — уже 109.

По его словам, также увеличивается объем потребления сжиженного нефтяного газа. Если в 2023 году он составлял 55 тыс. тонн, то в 2025 году достиг 66 тыс. тонн, что на 20% больше.

— Количество автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо, выросло на 31,8 процента и превысило 28 тысяч. Соответственно, растет и спрос. С 2024 года регион в основном обеспечивает ТОО «Жайыкмунай», перерабатывающее сырье с месторождения «Рожковское». Дополнительно привлечены ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» и АО «СНПС-Актобемунайгаз», — отметил Мурат Конысбаев.

Он также добавил, что в отдельных населенных пунктах возможны кратковременные перебои, связанные с логистикой поставок и текущими производственными процессами на новых месторождениях. Однако системного дефицита сжиженного газа в регионе не ожидается, ситуация находится под контролем.

По данным управления, для стабилизации обеспечения сжиженным нефтяным газом приняты меры. В частности, во втором квартале 2026 года объем поставок увеличен до 13 204 тонн. Среднемесячный лимит вырос с 3 500 до 4 600 тонн. Усилено взаимодействие с поставщиками и перерабатывающими предприятиями.

— Переход к увеличению объемов поставок начнется с мая. В части ценообразования применяется государственное регулирование. Предельная розничная цена составляет 85 тенге за литр, для отдаленных районов — 90 тенге. Наша основная задача — обеспечить стабильные поставки населению и не допустить резких колебаний цен на рынке, — добавил заместитель руководителя управления.

Ранее сообщалось, что оптовую цену на сжиженный газ до конца июня 2026 года утвердили в Казахстане.