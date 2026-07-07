Потребление бензина резко выросло в трех регионах Казахстана

— У нас резко выросло потребление бензина в ЗКО, Павлодарской и Актюбинской областях. Это пограничные территории. Ситуацию мы наблюдаем, вместе с другими госорганами мы начали бороться с незаконным вывозом ГСМ из нашей страны. Есть приспособления в виде дополнительных баков, которые устанавливают люди, — сообщил вице-министр на брифинге в Правительстве. Он заверил, что в ведомстве держат ситуацию под контролем.