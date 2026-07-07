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    Потребление бензина резко выросло в трех регионах Казахстана

    Вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев рассказал о возросшем потреблении бензина в некоторых регионах страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Потребление бензина резко выросло в трех регионах Казахстана
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    — У нас резко выросло потребление бензина в ЗКО, Павлодарской и Актюбинской областях. Это пограничные территории. Ситуацию мы наблюдаем, вместе с другими госорганами мы начали бороться с незаконным вывозом ГСМ из нашей страны. Есть приспособления в виде дополнительных баков, которые устанавливают люди, — сообщил вице-министр на брифинге в Правительстве. Он заверил, что в ведомстве держат ситуацию под контролем.

    Ранее Минэнерго РК опровергло сообщения о запросе России на поставку бензина. Премьер-министр поручил разработать новую тарифную политику газоснабжения Казахстана.

    Правительство РК Минэнерго РК Регионы Казахстана Бензин
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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