Минэнерго РК опровергло сообщения о запросе России на поставку бензина

Министерство энергетики Казахстана не получало официального запроса от России о поставках автомобильного топлива. Об этом сообщил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Официальных обращений от Российской Федерации в адрес Министерства энергетики не поступало. В случае, если соответствующее обращение будет адресовано в адрес Министерства, мы будем рассматривать с учетом интересов и на взаимовыгодных условий, — сказал вице–министр на брифинге в Правительстве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российская сторона ведёт переговоры с Казахстаном об импорте около 50 тысяч тонн бензина в связи с дефицитом топлива на внутреннем рынке.

Ранее Минэнерго Казахстана заявляло, что готово рассмотреть возможные поставки горюче-смазочных материалов в Россию в случае официального обращения, но только на коммерческих условиях и без ущерба для обеспечения внутреннего рынка.