Поставки ГСМ в Россию возможны только при профиците ресурсов — Минэнерго РК

Министерство энергетики Казахстана заявило, что готово рассмотреть возможные поставки горюче-смазочных материалов в Россию в случае официального обращения, но только на коммерческих условиях и без ущерба для обеспечения внутреннего рынка, передает Kazinform.

— В случае поступления официальных обращений от правительства Российской Федерации о приобретении автомобильного топлива, Казахстан готов рассмотреть возможность реализации ГСМ на взаимовыгодных коммерческих условиях. Заключение международных соглашений и коммерческих контрактов в сфере поставок нефтепродуктов возможно исключительно при наличии свободного ресурсного потенциала, — сообщает Минэнерго.

В ведомстве отметили, что приоритетом остается полное и бесперебойное обеспечение внутреннего рынка Казахстана.

— Безусловным приоритетом остается полное и бесперебойное обеспечение внутреннего рынка страны. Экспортные поставки могут осуществляться только при условии отсутствия рисков для обеспечения потребностей граждан и экономики Казахстана, — добавили в Минэнерго.

Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов прокомментировал, как ситуация с дефицитом топлива в России может отразиться на Казахстане.