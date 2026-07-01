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    Поставки ГСМ в Россию возможны только при профиците ресурсов — Минэнерго РК

    Министерство энергетики Казахстана заявило, что готово рассмотреть возможные поставки горюче-смазочных материалов в Россию в случае официального обращения, но только на коммерческих условиях и без ущерба для обеспечения внутреннего рынка, передает Kazinform.

    ГСМ
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    — В случае поступления официальных обращений от правительства Российской Федерации о приобретении автомобильного топлива, Казахстан готов рассмотреть возможность реализации ГСМ на взаимовыгодных коммерческих условиях. Заключение международных соглашений и коммерческих контрактов в сфере поставок нефтепродуктов возможно исключительно при наличии свободного ресурсного потенциала, — сообщает Минэнерго.

    В ведомстве отметили, что приоритетом остается полное и бесперебойное обеспечение внутреннего рынка Казахстана.

    — Безусловным приоритетом остается полное и бесперебойное обеспечение внутреннего рынка страны. Экспортные поставки могут осуществляться только при условии отсутствия рисков для обеспечения потребностей граждан и экономики Казахстана, — добавили в Минэнерго.

    Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов прокомментировал, как ситуация с дефицитом топлива в России может отразиться на Казахстане.

    Казахстан Топливо Минэнерго РК Бензин Россия
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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