«Делать выводы пока рано»: глава Нацбанка РК о ситуации с ГСМ в России

Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов прокомментировал, как ситуация с дефицитом топлива в России может отразиться на Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

Он отметил, что Россия является стратегическим торговым партнером Казахстана, поэтому Национальный банк внимательно отслеживает происходящие там макроэкономические процессы.

— За всеми макроэкономическими событиями в России — изменение ключевой ставки, налоговые реформы или другие вещи — мы как Национальный банк смотрим достаточно внимательно, отслеживаем. Пока инфляция в РФ находится более-менее в том коридоре, который они планировали. Но будем смотреть, что там происходит. Я не хочу делать заранее какие-то выводы, потому что пока непонятно, как текущая ситуация влияет на экономику самой России, — сказал Сулейменов в кулуарах Правительства.

Глава Нацбанка заявил, что возможное ускорение инфляции в России может отразиться на Казахстане, однако говорить о масштабах влияния пока преждевременно.

— Если инфляция в России начнет расти, и цены будут подрастать, наверное, каким-то образом это на нас, как на торговом партнере, тоже будет сказываться. Но будут ли они расти, на какой уровень, в каком объеме, на какие товарные группы? Это надо наблюдать. То есть, пока какие-то заранее далеко идущие выводы делать не стоит, — заключил Сулейменов.

Ранее министр энергетики Ерлан Аккенженов опроверг информацию о том, что российская сторона обратилась к Казахстану с просьбой поставить бензин из-за дефицита топлива в стране.