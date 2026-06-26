Казахстан не получал от России запрос о поставках бензина — Минэнерго РК

Министр энергетики Ерлан Аккенженов опроверг информацию о том, что российская сторона обратилась к Казахстану с просьбой поставить бензин из-за дефицита топлива в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом глава ведомства сообщил в кулуарах совместного заседания палат Парламента.

— Официальных запросов с РФ у нас не было, — ответил Аккенженов.

При этом если Казахстан получит соответствующий запрос от российской стороны, то Минэнерго готово его рассмотреть, отметил министр.

Напомним, 24 июня агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Россия ведет переговоры с Казахстаном об импорте около 50 000 тонн бензина марки АИ-92, чтобы восполнить дефицит на внутреннем рынке, вызванный перебоями в работе НПЗ.

Ранее в Минторговли сообщили, что Казахстан может начать импорт топлива из Китая.