Казахстан может начать импорт топлива из Китая

Казахстан намерен стимулировать импорт горюче-смазочных материалов из третьих стран за счет обнуления импортных таможенных пошлин, сообщила вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Жанель Кушуковой, соответствующее решение рассматривается в рамках Евразийской экономической комиссии.

— С учетом сложившейся ситуации сегодня принимается решение о снижении импортных таможенных пошлин для стимулирования ввоза топлива из третьих стран. В первую очередь речь идет о Китае, — сказала Жанель Кушукова в кулуарах Сената.

Она отметила, что мера направлена на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка топливом и недопущение дефицита.

Кроме того, в Казахстане продолжат действовать ограничения на вывоз горюче-смазочных материалов. По словам вице-министра, данные меры продлеваются каждые шесть месяцев.

При этом объемы возможного импорта топлива из Китая будут определяться исходя из потребностей внутреннего рынка.

Жанель Кушукова также сообщила, что ставка импортной таможенной пошлины будет снижена до нуля. Ее размер зависит от мировых цен на нефть и рассчитывается по установленной формуле.