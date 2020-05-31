Потомок репрессированного: решение Президента – то, чего я ждал

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава Государства поручил создать Государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий, которая призвана завершить процесс по восстановлению исторической справедливости. Член коллегии адвокатов Орлан Нурбай поделился своим мнением по данному поводу в интервью порталу Strategy2050.kz, передает МИА «Казинформ».

«Великая Октябрьская революция стала катастрофой, после которой Россия и входящие в то время в Российскую империю государства не могут оправиться и по сей день. Эти трагические события отразились на всем казахстанском народе. В Казахстан были отправлены целые народы, по дороге погибло очень много людей, в том числе старики, дети и женщины, мужчины, а выжившие были брошены в степи на выживание. Многие умерли от холода и голода, различных болезней», - сказал О. Нурбай.

Он отметил, что потомки выживших составляют часть населения Казахстана.

«Мой дед, Нурбаев Гали, уроженец Восточно-Казахстанской области, был директором совхоза «Скотовод», член ВЦИК XV созыва от Казахской АССР. В 1937 году работал директором Алакульского овцесовхоза. Проживал в Алма-атинской области, Алакульском районе, Алакульском овцесовхозе. 17 августа 1937 года был арестован РО НКВД Алакульского района и приговорен на 10 лет ИТЛ по статье 58, реабилитирован в 1960 году за недоказанностью состава преступления», - рассказал юрист.



По его словам, эти события повлияли на ход истории народа Казахстана.

«Как и моя семья, тысячи семей ждут восстановления справедливости. Для некоторых людей вопрос еще остается, и решение Президента – это то, что нужно было сделать давно. Этого, я думаю ждали многие казахстанцы», - заключил спикер.

Напомним, вышло в свет обращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева по случаю Дня памяти жертв политических репрессий и голода. Как отмечено в обращении Президента РК Касым-Жомарта Токаева, в Казахстан насильственно переселили около 5 миллионов человек, а по сведениям ученых, в то время в Казахстане находилось около 60-ти лагерей и их отделений.

Решение Президента подтолкнуло казахстанцев делиться историями своих семей в соцсетях, а музей памяти жертв политических репрессий поселка Долинка на своих страницах в социальных сетях запустил челлендж — «Карлаг. Свеча памяти».

Какие задачи стоят перед Госкомиссией, рассказал первый заместитель руководителя Администрации Президента Даурен Абаев.