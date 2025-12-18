РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    13:45, 18 Декабрь 2025 | GMT +5

    Потерянный 13 лет назад самолет нашелся в Индии

    Авиакомпания Air India заявила, что недавно обнаружила пропавший пассажирский самолет Boeing, потерянный более десяти лет назад, и теперь ей грозит крупный штраф за парковку, передает агентство Kazinform.

    Фото: X/@flyingTrini

    Как сообщает The Sun, самолет исчез из записей и считался утерянным с 2012 года. Boeing был выведен из эксплуатации несколько лет назад и сдан в аренду индийской почтовой службе, но почему-то был упущен из виду из-за текучки кадров и пробелам в документации. 

    Ситуация прояснилась лишь после официального обращения адиминстрации аэропорта Калькутты с просьбой убрать Boeing 737-200 с территории. 

    Изначально Air India настаивала на том, что самолет им не принадлежит. Однако в ходе внутренней проверки было установлено, что 30-тонный 30-метровый летательный аппарат и есть тот самый пропавший самолет. 

    Авиакомпании пришлось выплатить штраф за нарушение правил парковки в размере 114 тысяч долларов США. 

    Две недели назад самолет перевезли в Бангалор, где он будет использоваться для наземной подготовки летного состава.

    Как сообщили официальные лица, Boeing 737-200 стал четырнадцатым брошенным самолетом на территории аэропорта Калькутты за последние пять лет.

    Ранее рейс Алматы – Бангкок совершил вынужденную посадку в Дели. 

