Потерянный 13 лет назад самолет нашелся в Индии
Авиакомпания Air India заявила, что недавно обнаружила пропавший пассажирский самолет Boeing, потерянный более десяти лет назад, и теперь ей грозит крупный штраф за парковку, передает агентство Kazinform.
Как сообщает The Sun, самолет исчез из записей и считался утерянным с 2012 года. Boeing был выведен из эксплуатации несколько лет назад и сдан в аренду индийской почтовой службе, но почему-то был упущен из виду из-за текучки кадров и пробелам в документации.
Ситуация прояснилась лишь после официального обращения адиминстрации аэропорта Калькутты с просьбой убрать Boeing 737-200 с территории.
Изначально Air India настаивала на том, что самолет им не принадлежит. Однако в ходе внутренней проверки было установлено, что 30-тонный 30-метровый летательный аппарат и есть тот самый пропавший самолет.
Авиакомпании пришлось выплатить штраф за нарушение правил парковки в размере 114 тысяч долларов США.
Две недели назад самолет перевезли в Бангалор, где он будет использоваться для наземной подготовки летного состава.
Как сообщили официальные лица, Boeing 737-200 стал четырнадцатым брошенным самолетом на территории аэропорта Калькутты за последние пять лет.
