РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:31, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Поступило свыше 350 предложений по Парламентской реформе — Ерлан Карин

    На первом заседании Рабочей группы по Парламентской реформе, состоявшемся в октябре, Глава государства отметил, что следует всесторонне рассмотреть поступающие инициативы и выработать рекомендации по модернизации парламентской системы. Результатами проделанной работы поделился Государственный советник Ерлан Карин на своей странице в Тelegram. 

    Ерлан Карин провел республиканское совещание по вопросам внутренней политики
    Фото: Акорда

    Ерлан Карин отметил, что сразу же после первого заседания начался сбор предложений по предстоящей Парламентской реформе. Свои подходы и рекомендации дали члены Рабочей группы и политические партии — Amanat, Ауыл, Respublica, Ақ жол, НПК, ОСДП.

    На сегодняшний день через платформы E-otinish и E-gov поступило свыше 350 предложений от граждан, экспертов и общественников.

    На очередном заседании Рабочей группы по Парламентской реформе рассмотрен первый блок вопросов касательно формирования будущего однопалатного Парламента:

    • по количественному составу будущего однопалатного Парламента
    • по квалификационным требованиям к депутатам Парламента.
    • порядок избрания депутатов Парламента.
    • срок полномочий нового Парламента.
    • по наличию квот в Парламенте (президентской, в партийных списках).

    — Более двух часов шло живое обсуждение, состоялся конструктивный обмен мнениями, высказывались различные экспертные взгляды и аргументы.
    По итогам обсуждения договорились обобщить все высказанные инициативы и предложения. На следующих заседаниях Рабочей группы будем рассматривать другие аспекты предстоящей модернизации парламентской системы, — подчеркнул Госсоветник. 

    Ранее мы писали, что в Астане состоялось очередное заседание Рабочей группы по Парламентской реформе под председательством Государственного советника Ерлана Карина.

    Теги:
    Госсоветник РК Парламент Ерлан Карин
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают