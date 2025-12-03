Поступило свыше 350 предложений по Парламентской реформе — Ерлан Карин

Ерлан Карин отметил, что сразу же после первого заседания начался сбор предложений по предстоящей Парламентской реформе. Свои подходы и рекомендации дали члены Рабочей группы и политические партии — Amanat, Ауыл, Respublica, Ақ жол, НПК, ОСДП.

На сегодняшний день через платформы E-otinish и E-gov поступило свыше 350 предложений от граждан, экспертов и общественников.

На очередном заседании Рабочей группы по Парламентской реформе рассмотрен первый блок вопросов касательно формирования будущего однопалатного Парламента:

по количественному составу будущего однопалатного Парламента

по квалификационным требованиям к депутатам Парламента.

порядок избрания депутатов Парламента.

срок полномочий нового Парламента.

по наличию квот в Парламенте (президентской, в партийных списках).

— Более двух часов шло живое обсуждение, состоялся конструктивный обмен мнениями, высказывались различные экспертные взгляды и аргументы.

По итогам обсуждения договорились обобщить все высказанные инициативы и предложения. На следующих заседаниях Рабочей группы будем рассматривать другие аспекты предстоящей модернизации парламентской системы, — подчеркнул Госсоветник.

