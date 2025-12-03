Поступило свыше 350 предложений по Парламентской реформе — Ерлан Карин
На первом заседании Рабочей группы по Парламентской реформе, состоявшемся в октябре, Глава государства отметил, что следует всесторонне рассмотреть поступающие инициативы и выработать рекомендации по модернизации парламентской системы. Результатами проделанной работы поделился Государственный советник Ерлан Карин на своей странице в Тelegram.
Ерлан Карин отметил, что сразу же после первого заседания начался сбор предложений по предстоящей Парламентской реформе. Свои подходы и рекомендации дали члены Рабочей группы и политические партии — Amanat, Ауыл, Respublica, Ақ жол, НПК, ОСДП.
На сегодняшний день через платформы E-otinish и E-gov поступило свыше 350 предложений от граждан, экспертов и общественников.
На очередном заседании Рабочей группы по Парламентской реформе рассмотрен первый блок вопросов касательно формирования будущего однопалатного Парламента:
- по количественному составу будущего однопалатного Парламента
- по квалификационным требованиям к депутатам Парламента.
- порядок избрания депутатов Парламента.
- срок полномочий нового Парламента.
- по наличию квот в Парламенте (президентской, в партийных списках).
— Более двух часов шло живое обсуждение, состоялся конструктивный обмен мнениями, высказывались различные экспертные взгляды и аргументы.
По итогам обсуждения договорились обобщить все высказанные инициативы и предложения. На следующих заседаниях Рабочей группы будем рассматривать другие аспекты предстоящей модернизации парламентской системы, — подчеркнул Госсоветник.
