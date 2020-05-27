Построить общежития на 90 тысяч мест поручил Глава государства
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Построить общежития на 90 тысяч мест за пять лет поручил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Для безопасного и комфортного проживания студентов течение пяти лет предстоит построить общежития на не менее чем 90 тысяч мест. Очень актуальная, животрепещущая проблема - общежитие», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе третьего заседания Национального совета общественного доверия.
Ранее Глава государства поручил рассмотреть возможность увеличения количества грантов для социально уязвимых слоев населения и ввести льготное кредитование оплаты за учебу.
Напомним, в онлайн-формате состоялось третье заседание Национального совета общественного доверия началось под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева. По предложению членов Нацсовета, повестка предстоящего заседания посвящена развитию человеческого капитала, в частности вопросам развития сферы образования.
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