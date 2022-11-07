Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Построить многопрофильную больницу и новую станцию скорой помощи  в Актау поручил Президент

Редактор:  
Ринат Дусумов
7 Ноября 2022, 13:15
Построить многопрофильную больницу и новую станцию скорой помощи  в Актау поручил Президент

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау есть необходимость строительства многопрофильной больницы и новой станции скорой помощи. Поручаю Правительству проработать эти вопросы и обеспечить выделение необходимых средств на их решение, сказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Мангистауской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Мангистауская область находится на первом месте по рождаемости, и это не может не радовать. Но демографический рост должен сопровождаться развитием необходимой социальной инфраструктуры, в первую очередь системы здравоохранения. Здоровье матери и ребенка – это один из важнейших показателей развития страны. Система здравоохранения должна соответствовать современным требованиям времени. Необходимо, чтобы все жители региона имели равный доступ к качественным медицинским услугам. По моему поручению в этом году началось строительство центральной больницы в Мунайлинском районе. Особого внимания требует оснащение бригад скорой помощи, состояние санитарного автотранспорта. Почти все районные отделения скорой медицинской помощи находятся в нетиповых и приспособленных помещениях. В областном центре есть необходимость строительства многопрофильной больницы и новой станции скорой помощи. Поручаю Правительству проработать эти вопросы и обеспечить выделение необходимых средств на их решение», - сказал Касым-Жомарт Токаев.


Президент Казахстана   Строительство   Здравоохранение   Мангистауская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам