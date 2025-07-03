Пострадавшую из-за урагана женщину не смогли спасти в больнице Экибастуза

По информации управления здравоохранения, 76-летняя женщина была доставлена в экибастузскую городскую больницу 19 июня во время ураганного ветра.

Сама пострадавшая пояснила, что во дворе частного дома на нее упало дерево, придавив ее. С множественными травмами жительницу города горняков госпитализировали в реанимацию.

— Несмотря на проводимое интенсивное лечение, на фоне тяжести полученных повреждений, а также наличия хронических заболеваний (сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет), у пациентки произошла остановка сердечной деятельности. На пятые сутки пребывания в реанимации констатирована биологическая смерть, — сообщили в управлении здравоохранения Павлодарской области.

Напомним, 19 июня на Павлодарскую область обрушился ураган, который повалил сотни деревьев и срывал крыши со зданий. Медики сообщили о 16 пострадавших, в том числе трое детей.

Вв Аксу в результате порывистого ветра женщину проткнуло насмерть деревом. Пострадавшая в этот момент находилась в салоне автомобиля.