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    12:02, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Пострадавшую из-за урагана женщину не смогли спасти в больнице Экибастуза

    Женщина получила удар упавшим деревом и медики на протяжении пяти дней боролись за ее жизнь, передает корреспондент агентства Kazinform.

    реанимация
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    По информации управления здравоохранения, 76-летняя женщина была доставлена в экибастузскую городскую больницу 19 июня во время ураганного ветра.

    Сама пострадавшая пояснила, что во дворе частного дома на нее упало дерево, придавив ее. С множественными травмами жительницу города горняков госпитализировали в реанимацию. 

    — Несмотря на проводимое интенсивное лечение, на фоне тяжести полученных повреждений, а также наличия хронических заболеваний (сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет), у пациентки произошла остановка сердечной деятельности. На пятые сутки пребывания в реанимации констатирована биологическая смерть, — сообщили в управлении здравоохранения Павлодарской области.

    Напомним, 19 июня на Павлодарскую область обрушился ураган, который повалил сотни деревьев и срывал крыши со зданий. Медики сообщили о 16 пострадавших, в том числе трое детей. 
    Вв Аксу в результате порывистого ветра женщину проткнуло насмерть деревом. Пострадавшая в этот момент находилась в салоне автомобиля. 

    Теги:
    Здравоохранение Регионы Казахстана Регионы Происшествия Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
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