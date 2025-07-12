Пострадавший от взрыва дом отремонтируют на бюджетные деньги в Актобе

После взрыва, произошедшего в многоэтажном доме по улице Есет батыра в Актобе, жители трех подъездов временно размещены в микрорайоне Есет батыр. До завершения ремонтных работ они будут проживать в жилье, предоставленном акиматом.

По информации пресс-службы акима города Актобе, ремонт будет проведен как в подъездах, так и в квартирах. Для демонтажа и последующих строительно-монтажных работ проект разрабатывает компания «Актюбгражданпроект». Разработка проекта займет около 2,5 месяца. Затем из бюджета будет выделено финансирование для его реализации.

— Будут отремонтированы подъезды и квартиры. После завершения всех работ жители вернутся в свои дома. Согласно заключению экспертизы, здание пригодно для восстановления, — сообщили в пресс-службе акима Актобе.

Отметим, что в течение двух недель после взрыва была проведена техническая экспертиза здания. Специалисты признали аварийным только один подъезд и приняли решение о его демонтаже и восстановлении. Во время ремонта также будут проведены укрепительные работы в 4-м и 6-м подъездах. Семьям из трех подъездов будет выплачена единовременная помощь в размере 100 МРП.

Ранее заправка взорвалась в Туркестанской области. Огонь охватил торговый центр, аптеку и жилой дом.