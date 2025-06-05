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    20:50, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    В Актобе в многоэтажном доме произошёл взрыв: есть погибший

    В Актобе в одной из квартир многоэтажного дома на проспекте Абая произошёл взрыв газо-воздушной смеси. В результате погиб один человек, жители эвакуированы, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: ДЧС

    Инцидент произошёл сегодня вечером. По информации пресс-службы ДЧС области, сообщение поступило в службу 112. Взрыв произошёл на 4-м этаже пятиэтажного жилого дома по проспекту Абая, после чего начался пожар.

    — По прибытию на место происшествия спасатели ДЧС установили, что в результате взрыва открытым огнём было охвачено около 40 квадратных метров. Частично обрушились межэтажные конструкции между 3 и 4 этажами. Пожар был полностью ликвидирован. Силами пожарных эвакуированы 73 человека, один человек спасён. По предварительным данным, один человек погиб, - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

    Отмечается, что на месте работает руководитель областного ДЧС. Аварийно-спасательные работы и разбор завалов продолжаются. Причины происшествия устанавливаются.

    Ранее в Алматы произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина.

    Теги:
    ДЧС Актобе Актюбинская область Взрыв
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
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