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    14:55, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Взрыв произошел в Алматы: есть погибший

    В микрорайоне Шапагат Алатауского района Алматы произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Взрыв произошел в Алматы: есть погибший
    Фото: ДЧС

    Видео взрыва появилось в соцсетях.

    Как сообщили в ДЧС города, 2 июня в 13:55 при разборе конструкций дома, расположенного по улице Биянху в микрорайоне Шапагат произошло обрушение конструкций, вызванное вспышкой газовоздушной смеси, без последующего горения дома 1980 года постройки.

    — На месте было обнаружено тело мужчины 1949 года рождения. Развернута работа оперативного штаба, задействованы силы и средства МИО, ДЧС, кинологические службы и спасатели Республиканского оперативно спасательного отряда МЧС, Службы Спасения 109 города Алматы, Центра медицины катастроф, также службы взаимодействия города, — сообщили в пресс-службе департамента.

    Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает оперативно-следственная группа.

    Взрыв произошел в Алматы: есть погибший
    Фото: ДЧС Алматы
    Взрыв произошел в Алматы: есть погибший
    Фото: ДЧС Алматы
    Теги:
    ДЧС Алматы Происшествия Взрыв
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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