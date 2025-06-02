Взрыв произошел в Алматы: есть погибший

Видео взрыва появилось в соцсетях.

Как сообщили в ДЧС города, 2 июня в 13:55 при разборе конструкций дома, расположенного по улице Биянху в микрорайоне Шапагат произошло обрушение конструкций, вызванное вспышкой газовоздушной смеси, без последующего горения дома 1980 года постройки.

— На месте было обнаружено тело мужчины 1949 года рождения. Развернута работа оперативного штаба, задействованы силы и средства МИО, ДЧС, кинологические службы и спасатели Республиканского оперативно спасательного отряда МЧС, Службы Спасения 109 города Алматы, Центра медицины катастроф, также службы взаимодействия города, — сообщили в пресс-службе департамента.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает оперативно-следственная группа.

Фото: ДЧС Алматы