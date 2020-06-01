Пострадавшие при подтоплении социальные объекты отстроят заново в Мактаарале

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Социальные объекты, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации в Мактааральском районе, отстроят заново. Об этом было сказано на аппаратном совещании, прошедшем под председательством главы региона Умирзака Шукеева. Также участники совещания доложили о ходе работ по ликвидации последствий ЧС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В частности, в населенных пунктах Фирдоуси и Оргебас и поселке Мырзакент начнется строительство современного фельдшерско-акушерского пункта, школы на 1200 мест, опорного пункта полиции и детского сада на 280 мест. На эти цели выделят средства из резерва акимата области. Умирзак Естаевич подчеркнул необходимость строительства центральной площади во вновь построенном микрорайоне.

Вместе с тем, по согласованию с жителями населенных пунктов Женис, Жанатурмыс, Достык, ведется строительство 425 индивидуальных жилых домов в поселке Мырзакент. Из них 235 жилых домов за счет государственного бюджета, 150 из 190 жилых домов за счет фонда Б.Утемуратова, 20 домов – за счет фонда «Салиқалы ұрпақ», 20 домов – за счет фонда «Біз Біргеміз». На сегодняшний день аккредитованные эксперты провели техническое обследование 839 домов, получено техническое заключение по 623 домам.

Кроме того, в настоящее время 32 подрядные организации ведут строительно-монтажные работы в 383 жилых домах. На строительных площадках вырыты котлованы и заложены фундаменты 360 домов. Продолжается работа по укладке стен 30 домов. На стройплощадках задействовано 1124 рабочих и 68 единиц спецтехники.

Стоит отметить, в пострадавших селах также ведутся работы по строительству инженерной инфраструктуры и восстановлению систем водоснабжения в населенных пунктах Фирдоуси и Оргебас.

Ранее сообщалось, что после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. В результате чего наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области, что привело к подтоплению нескольких населенных пунктов в этом районе.

В связи с этим в Мактааральском районе Туркестанской области была объявлена чрезвычайная ситуация.

Президент РК поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления в Мактааральском районе. Правительство приступит к строительству более тысячи домов в Туркестанской области для граждан, лишившихся жилья в результате подтопления после аварии на водохранилище в Узбекистане.



