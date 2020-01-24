Пострадавшие при крушении самолета Bek Air должны получить помощь – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пострадавшие при крушении самолета Bek Air близ Алматы должны получить помощь от Правительства и акимов. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Недавно, к сожалению, произошла трагедия. Упал самолет. Ко мне поступают письма от пострадавших. Люди лежат в больницах. Некоторые оказались нетрудоспособными», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания Правительства, обращаясь к заместителю Премьер-Министра Роману Скляру.

Как отметил Роман Скляр семьям погибших была оказана помощь в размере 4 млн тенге. Кроме того, по его словам, страховые компании будут осуществлять выплату.

«Что касается людей, которые остались в живых, но получили травмы, лечатся. Что делают в отношении этих категорий людей?» - спросил Глава государства.

«Всего пострадали 52 человека. Им будет оказана помощь местными исполнительными органами и Минтруда», - ответил Р. Скляр.

Президент поручил ускорить эту работу.

«Люди, которые пострадали, должны получить помощь от Правительства и местных исполнительных органов. Я обращаю на это внимание акимов», - сказал Глава государства.

Напомним, 27 декабря 2019 года борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.