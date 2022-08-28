28 Августа 2022 17:12

Пострадавшие от пожара предприниматели не останутся без помощи - У. Шукеев

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил сгоревший в Жетысае рынок «Кульпаршын» и ознакомился с ситуацией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Глава региона встретился с владельцем рынка и сказал, что будет оказана поддержка со стороны акимата.

«Никто не останется без помощи. Руководство рынка должно провести переговоры с предпринимателями и провести оценку ущерба в рамках закона. Первое, что нужно сделать - это восстановить рынок и запустить его. Для этого пригласим бригады из близлежащих районов. За каждым сектором закрепят рыночные ряды. Каждый павильон мы делим на 6-7 групп, что позволяет легко решить проблему предпринимателей», - отметил глава региона.

В настоящее время ведутся работы по временному размещению пострадавших на торговых точках рынка «Каракай» и продолжаются работы на месте пожара на рынке «Кульпаршын».