Пострадавшая группа не была своевременно проинформирована о развитии пожара – депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК высказали свое мнение о пожаре в Абайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутат Сената Бекбол Орынбасаров заявил, что взять на себя личную ответственность в случае стихийных бедствий - большая задача.

«Если мы пришли к государственной службе, мы должны научиться брать на себя личную ответственность. Все вопросы рассматриваются на юридическом уровне. Задача здесь заключается только в исполнении, взятии на себя личной ответственности. Каждый должен взять на себя ответственность раз выполняет работу, связанную с государственной функцией», - сказал депутат Бекбол Орынбасаров в информационно-аналитической программе «Новое время» телеканала Jibek Joly.

Депутат Сената Ольга Булавкина является уроженкой этого региона. По ее словам, можно было предотвратить несчастный случай и спасти людей.

«Во время пожара вышло несколько бригад. Пострадавшая группа не была своевременно проинформирована о развитии пожара. Если брать указанный район, то огонь бушевал с левой стороны, а бригада наступала с верхней части правой стороны, но направление ветра изменилось и ударило по лесникам. Их можно было спасти, если бы заранее предупредили об этом по рации. Был даже вертолет, но его не подняли», - сказала Ольга Булавкина.

В настоящее время тушение пожара в области Абай продолжается в трех направлениях: в южной, западной и у восточной кромки.