РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:48, 12 Июнь 2023 | GMT +6

    Пострадавшая группа не была своевременно проинформирована о развитии пожара – депутат

    None
    Фото: t.me/aqorda_resmi
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК высказали свое мнение о пожаре в Абайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Депутат Сената Бекбол Орынбасаров заявил, что взять на себя личную ответственность в случае стихийных бедствий - большая задача.

    «Если мы пришли к государственной службе, мы должны научиться брать на себя личную ответственность. Все вопросы рассматриваются на юридическом уровне. Задача здесь заключается только в исполнении, взятии на себя личной ответственности. Каждый должен взять на себя ответственность раз выполняет работу, связанную с государственной функцией», - сказал депутат Бекбол Орынбасаров в информационно-аналитической программе «Новое время» телеканала Jibek Joly.

    Депутат Сената Ольга Булавкина является уроженкой этого региона. По ее словам, можно было предотвратить несчастный случай и спасти людей.

    «Во время пожара вышло несколько бригад. Пострадавшая группа не была своевременно проинформирована о развитии пожара. Если брать указанный район, то огонь бушевал с левой стороны, а бригада наступала с верхней части правой стороны, но направление ветра изменилось и ударило по лесникам. Их можно было спасти, если бы заранее предупредили об этом по рации. Был даже вертолет, но его не подняли», - сказала Ольга Булавкина.

    В настоящее время тушение пожара в области Абай продолжается в трех направлениях: в южной, западной и у восточной кромки.


    Теги:
    Регионы Казахстана Пожар Абайская область Происшествия Происшествия, ЧС
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:54
    Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул выступят 1 октября в андеркарде у «Канело»
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!