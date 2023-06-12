Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+31+33℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Тушение пожара в области Абай продолжается в трех направлениях

    12 Июня 2023, 18:23

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В настоящее время тушение пожара в области Абай продолжается в трех направлениях: в южной, западной и у восточной кромки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов РК.

    Работы по прокладке минерализованной полосы приостановлены в связи с труднодоступной местностью. Угрозы населенным пунктам нет.

    В тушении лесного пожара задействовано около 1 500 человек, более 300 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и Министерства обороны.

    Также привлечены 14 вертолетов для осуществления аэровизуального обследования фронта пожара и сброса воды на очаги пожара. С начала пожара всего осуществлено 777 сбросов воды с объемом более 2 000 тонн.

    «Вчера в связи с изменениями метеоусловий (порывы ветра до 18 м/с) пожар получил распространение в южном направлении от очага пожара (плотное задымление, низовой пожар) в сторону села Талица (жители заблаговременно эвакуированы), для защиты села выставлена пожарная техника. Пожар вышел с восточной стороны села Талица на степную территорию и был ликвидирован.

    Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Сырым Шарипханов находится на месте для координации тушения пожара», - сообщили в пресс-службе министерства.

    До настоящего времени на телефоны горячей линии поступило 110 звонков. Телефоны горячей линии МЧС и ДЧС: 8 7172 53 32 84, 8 722 235 38 31.

    По данным АО «Казгидромет», на день 11 июня прогнозируется: без осадков, ожидается ветер северо-западный, северный 9-14 м/с с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха днем 25-30 0С.

    На 13 июня прогнозируется: без осадков, ожидается ветер северо-западный, северный 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-170 С, днем 27-32 0С.

    Напомним, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет. Кроме того, спасателей из трех регионов направили для помощи в тушении лесного пожара.

    Позже дополнительно для борьбы с пожаром на место ЧП отправили спасателей из Алматы, Алматинской, Карагандинской областей и области Жетысу.

    Все 14 лесничих погибли при пожаре в области Абай. 316 человек были эвакуированы из-за пожара в области. Правительству и акимату области Абай поручили оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

    Для эвакуированных из-за пожара жителей подготовили 9 пунктов в Семее.

    Ранее был опубликован список погибших при пожаре в области Абай.

    12 июня в Казахстане объявлен Днем траура в память о погибших при пожаре.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Происшествия Регионы Казахстана Пожар Минэкологии Абайская область Пожар в области Абай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Камыш загорелся в области Абай
    Пожар в Приморском лесничестве Уланского ​района полностью ликвидирован
    Спуститься с окна четвертого этажа по простыням пыталась пенсионерка из Рудного
    Град побил урожай в Аксае
    Популярное
    1 Разгромом завершился финальный бой Сакена Бибосынова на турнире «Elorda Cup»
    2 В Атырау энергетическая компания оштрафована судом на 7.2 млрд тенге
    3 Махмуд Сабырхан завоевал «золото» турнира «Elorda Cup»
    4 Галымжан Кырыкбай стал чемпионом «Қазақстан Барысы»
    5 Нашествие саранчи на полях прокомментировали в Костанайской области