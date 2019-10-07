Постоянный представитель Всемирного банка в РК посетил проекты ученых в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Всемирного банка во главе с господином Жан-Франсуа Марто, Постоянным представителем ВБ в РК и комитета науки МОН РК, встретилась с грантополучателями Проекта «Стимулирование продуктивных инноваций» в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ».

Один из представленных подпроектов «Инновационный доступный мобильный сепаратор для очистки зерновых культур» продемонстрировал свой подход, основанный на технологической инновации, инклюзивной бизнес-модели и научной поддержке. Таким образом, данная разработка позволяет решить ряд проблем фермеров Туркестанской области: низкой доходности, труднодоступности государственных программ поддержки, высокой стоимости новейшего оборудования.

Также был представлен подпроект по развитию производства активированного угля и косточкового масла. Данный подпроект позволит утилизировать многотоннажные отходы пищевой и перерабатывающей промышленности, а также сельского хозяйства.

Грантополучатели поделились своим видением будушего социального эффекта от реализации данных подпроектов, обсудили риски и предлагаемые решения.

В свою очередь, представитель Всемирного банка Жан-Франсуа Марто отметил хороший прогресс данных подпроектов и выразил надежду на скорейшее завершение необходимых мероприятий для выхода на рынок.



