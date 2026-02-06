РУ
    12:38, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Постоянно закрыто: как в Алматы решают проблему лифтов в надземных переходах

    В Алматы людям с особыми потребностями часто бывает сложно воспользоваться лифтами в надземных пешеходных переходах, передает корреспондент агентства Kazinform.

    подъемники, Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Лифты на пешеходных мостах часто не работают или закрыты. В связи с этим жители выражают недовольство в социальных сетях.

    По данным управления занятости и социальных программ Алматы, в городе насчитывается 78 надземных пешеходных переходов. Из них:

    • 43 перехода оборудованы лифтами;
    • 16 переходов имеют наклонные подъемные механизмы;
    • 51 переход оснащен пандусами.

    Доступность этой инфраструктуры напрямую влияет на безопасность пешеходов и эффективность работы общественного транспорта.

    — На 12 надземных переходах подъемные устройства доступны для всех. В остальных переходах доступ осуществляется с помощью магнитных ключей. Эти ключи выдаются аппаратами районных акиматов по запросу лиц с инвалидностью, — говорится в ответе управления.

    В ведомстве отметили, что по результатам мониторинга пешеходных переходов, проведенного с 24 по 30 ноября 2025 года, был выявлен ряд проблем. Среди них:

    • неисправность подъемных механизмов;
    • отсутствие тактильных указателей;
    • отсутствие маркировки лестничных площадок;
    • отсутствие элементов визуальной навигации.

    Для устранения выявленных недостатков управление совместно с районными акиматами разрабатывает план по адаптации пешеходных переходов.

    — Совместно с транспортным холдингом Алматы прорабатывается вопрос внедрения системы «Оңай» в подъемные устройства с целью обеспечить автоматизированный доступ и поэтапно отказаться от системы магнитных ключей. В рамках пилотного проекта в Ауэзовском районе охвачены пять надземных переходов. На данный момент по этим объектам до сих пор не оформлены акты приема-передачи, поэтому пилотный проект официально не завершен, — пояснили в управлении.

    Согласно данным департамента комитета труда и социальной защиты по городу Алматы, в мегаполисе зарегистрировано 58 387 человек с инвалидностью. Из которых 6 604 относятся к I группе, 21 886 — ко II группе и 19 646 — к III группе.

    Ранее в акимате Алматы рассказали о судьбе проекта пешеходного моста по проспекту Аль-Фараби, который должен соединить главный Ботанический сад и комплекс лыжных трамплинов «Сункар».

    Камшат Абдирайым
