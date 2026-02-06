Постоянно закрыто: как в Алматы решают проблему лифтов в надземных переходах
В Алматы людям с особыми потребностями часто бывает сложно воспользоваться лифтами в надземных пешеходных переходах, передает корреспондент агентства Kazinform.
Лифты на пешеходных мостах часто не работают или закрыты. В связи с этим жители выражают недовольство в социальных сетях.
По данным управления занятости и социальных программ Алматы, в городе насчитывается 78 надземных пешеходных переходов. Из них:
- 43 перехода оборудованы лифтами;
- 16 переходов имеют наклонные подъемные механизмы;
- 51 переход оснащен пандусами.
Доступность этой инфраструктуры напрямую влияет на безопасность пешеходов и эффективность работы общественного транспорта.
— На 12 надземных переходах подъемные устройства доступны для всех. В остальных переходах доступ осуществляется с помощью магнитных ключей. Эти ключи выдаются аппаратами районных акиматов по запросу лиц с инвалидностью, — говорится в ответе управления.
В ведомстве отметили, что по результатам мониторинга пешеходных переходов, проведенного с 24 по 30 ноября 2025 года, был выявлен ряд проблем. Среди них:
- неисправность подъемных механизмов;
- отсутствие тактильных указателей;
- отсутствие маркировки лестничных площадок;
- отсутствие элементов визуальной навигации.
Для устранения выявленных недостатков управление совместно с районными акиматами разрабатывает план по адаптации пешеходных переходов.
— Совместно с транспортным холдингом Алматы прорабатывается вопрос внедрения системы «Оңай» в подъемные устройства с целью обеспечить автоматизированный доступ и поэтапно отказаться от системы магнитных ключей. В рамках пилотного проекта в Ауэзовском районе охвачены пять надземных переходов. На данный момент по этим объектам до сих пор не оформлены акты приема-передачи, поэтому пилотный проект официально не завершен, — пояснили в управлении.
Согласно данным департамента комитета труда и социальной защиты по городу Алматы, в мегаполисе зарегистрировано 58 387 человек с инвалидностью. Из которых 6 604 относятся к I группе, 21 886 — ко II группе и 19 646 — к III группе.
Ранее в акимате Алматы рассказали о судьбе проекта пешеходного моста по проспекту Аль-Фараби, который должен соединить главный Ботанический сад и комплекс лыжных трамплинов «Сункар».