Поставки автогаза в Актау продолжаются, ситуация остается стабильной — акимат

В Актау работают 136 автогазозаправочных станций.

— По данным мониторинга, проведенного 28 июля 2026 года по состоянию на 12:00, услуги населению оказывают 33 АГЗС. Запасы сжиженного нефтяного газа в городе составляют 302 тонны. На июль 2026 года для обеспечения города ТОО «КазГПЗ» и ТОО «АНПЗ» выделили в общей сложности 5760 тонн сжиженного нефтяного газа. Кроме того, дополнительно на текущий месяц ТОО «АНПЗ» выделило еще 480 тонн, а через АО «СНПС-Актобемунайгаз» — 216 тонн сжиженного нефтяного газа, — говорится в сообщении.

В акимате Актау отметили, что поставки сжиженного нефтяного газа в город продолжаются.

— Очереди на автогазозаправочных станциях города заметно сократились. В частности, на АГЗС, расположенных в 16 микрорайоне и микрорайоне Шыгыс, в очереди находятся от одного до трех автомобилей, — добавили в акимате.

Напомним, после появления в соцсетях кадров с очередями на автогазозаправочных станциях стали известны актуальные данные о работе АГЗС и наличии сжиженного нефтяного газа в Актау. Тогда ситуацию с очередями прокомментировали в акимате.

