Посольство Великобритании в РК заинтересовано в реализации проектов цифровой культуры в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров встретился с заместителем главы миссии Посольства Великобритании в РК Джонатаном Лэйфилдом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе акимата сообщили, что в ходе встречи были обсуждены вопросы развития сотрудничества в области развития креативных индустрий, а также реализации совместных проектов в сферах образования, здравоохранения.

Отдельное внимание было уделено Стратегии «Алматы-2050», где одним из главных ориентиров является дальнейшее обустройство городского пространства для обеспечения комфортной жизни населения, развития мегаполиса по принципу «город без окраин».

В частности, рассмотрены инструменты формирования Алматы как культурного креативного города, центра инноваций и новых индустрий «экономики знаний». Посольство Великобритании в РК выразило заинтересованность в реализации совместных проектов в области цифровой культуры.

Стороны отметили важность взаимного сотрудничества и подтвердили намерения углублять в дальнейшем взаимодействие по широкому спектру вопросов.