Посол Казахстана вручил верительные грамоты президенту Европейского совета

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана в Брюсселе Маргулан Баймухан вручил верительные грамоты Президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

В ходе двусторонней встречи, состоявшейся после церемонии вручения, казахстанский дипломат передал главе Евросовета слова приветствия и наилучшие пожелания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

Собеседники обсудили ряд вопросов сотрудничества между Казахстаном и ЕС в рамках реализуемого соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве. В частности, были затронуты вопросы политического диалога на высшем уровне, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, зелёной экономики и охраны окружающей среды, борьбы с пандемией COVID-19, отношений между ЕС и странами Центральной Азии, а также ситуация в Афганистане.

М. Баймухан информировал собеседника о мерах Правительства Казахстана по борьбе с коронавирусом, в частности о ходе вакцинации населения и казахстанской вакцине «QazVac». Посол также рассказал о налаживаемом по данном вопросу сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения и с Европейским агентством лекарственных средств.