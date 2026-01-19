Посмертный донор из Алматинской области спас жизни нескольких пациентов
В многопрофильной клинической больнице Алматинской области проведён мультиорганный донорский процесс, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
По итогам врачебного консилиума у пациента 1979 года рождения была констатирована смерть головного мозга. После разъяснительной беседы родственники приняли решение дать согласие на посмертное донорство.
Организацию и координацию всех этапов обеспечил Республиканский центр по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг. В ходе донорского процесса были изъяты две почки, сердце, печень и роговицы.
Все донорские органы были оперативно доставлены в профильные медицинские организации. Трансплантации сердца, печени, почек и роговиц успешно завершены. Медицинская помощь оказана пациентам, в том числе ребёнку, находившимся в республиканском листе ожидания.
Министерство здравоохранения выражает искреннюю благодарность родственникам за проявленное мужество и вклад в спасение жизней других людей.
По состоянию на конец 2025 года в листе ожидания трансплантации в Казахстане находятся 4 506 пациентов, включая 123 ребёнка. Подавляющее большинство - более 90% - нуждаются в пересадке почки.
