Посмертный донор из Алматинской области спас жизни нескольких пациентов

По итогам врачебного консилиума у пациента 1979 года рождения была констатирована смерть головного мозга. После разъяснительной беседы родственники приняли решение дать согласие на посмертное донорство.

Организацию и координацию всех этапов обеспечил Республиканский центр по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг. В ходе донорского процесса были изъяты две почки, сердце, печень и роговицы.

Фото: Минздрав РК

Все донорские органы были оперативно доставлены в профильные медицинские организации. Трансплантации сердца, печени, почек и роговиц успешно завершены. Медицинская помощь оказана пациентам, в том числе ребёнку, находившимся в республиканском листе ожидания.

Министерство здравоохранения выражает искреннюю благодарность родственникам за проявленное мужество и вклад в спасение жизней других людей.

По состоянию на конец 2025 года в листе ожидания трансплантации в Казахстане находятся 4 506 пациентов, включая 123 ребёнка. Подавляющее большинство - более 90% - нуждаются в пересадке почки.

Что тормозит посмертное донорство в Казахстане, читайте в материале Kazinform.