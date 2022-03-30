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    19:54, 29 Март 2022 | GMT +6

    Последствия сильного ветра показали алматинцы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы в соцсетях делятся фото и видео последствий сильного ветра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жители зафиксировали падение крупных веток и деревьев. Многие из них упали на автомобили.

    «Улица Макатаева не доезжая проспекта Назарбаева», - говорится в посте жителя города.

    Еще один очевидец заснял упавшее дерево по улице Муканова, угол улицы Жамбыла.

    Другой алматинец сообщил, что по проспекту Аль-Фараби на его машину упал бетонный блок.

    Также на видео можно увидеть унесенные ветром крыши зданий и домов.

    «По Ленина (улица Достык) чуть выше «Dostyk Plaza» упала крыша на машину», - говорит голос за кадром.

    Кроме того, из-за ветра упала облицовка дома в микрорайоне «Нуркент». Пострадали несколько стоящих во дворах авто.

    Жителей города также возмутил упавший светофор. Очевидцы засняли массовое ДТП по улице Бекмаханова.

    В некоторых частях города перестали работать светофоры, образовались пробки.


    Ранее в ДЧС предупредили о сильном ветре и осадках. Жителям города рекомендовали не оставлять машины под деревьями.


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