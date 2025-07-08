Последствия авиационного хаоса в России: пострадали более 11 тысяч туристов

По предварительным подсчетам АТОР, за обозначенный период с длительными задержками — на четыре и более часов — столкнулись не менее 5,5 тысячи российских туристов, вылетающих на отдых за границу. Примерно такое же количество не смогли вовремя вылететь в Россию.

В первую очередь проблемы возникли с рейсами в Турцию и Египет, поскольку их доля в самых пострадавших (Пулково и Шереметьево) аэропортах максимально велика. Turkish Airlines отменила половину вылетов в Анталью и Стамбул из Пулково за 6 и 7 июля. Был отменен рейс Emirates EK 176 в Дубай за 6 июня, почти на сутки задержался вылет Аэрофлота на Пхукет.

Напомним, что по данным Минтранспорта РФ, 5 июля в Шереметьево, Пулково и Стригино (Нижний Новгород) были отменены более 250 рейсов, задержаны — свыше 270. По состоянию на 18:00 6 июля в Шереметьево, Пулково и Стригино отменено 171, 90 и 26 рейсов, задержано более чем на два часа — 56, 37 и 13 рейсов соответственно. В целом были отменены около 480 рейсов, а 1900 — задержаны.